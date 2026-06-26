Горящие в Сибири леса выявили серьезную проблему в лесном законодательстве

Нынешняя ситуация, пожалуй, самая тревожная с лета 2019 года, когда в Красноярском крае бушевали пожары на площади в без малого три миллиона гектаров. С тех пор власти пытались не допустить повторения прошлых ошибок — в подготовку к пожароопасному сезону вот уже седьмой год подряд вкладываются поистине колоссальные средства. Качественно обновлена техника, в том числе и в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», расширен флот БПЛА, установлена плотная сеть следящих за обстановкой в лесах камер видеонаблюдения. Еще буквально месяц назад в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края утверждали, что полученные регионом спецсредства позволят снизить количество возгораний и оперативно реагировать на их возникновение. Однако теперь стало ясно, что все это время власти боролись со следствием, а надо было — с причиной массового распространения огня.