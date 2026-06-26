Даже враждующие страны присоединились к спасению людей после землетрясения в Венесуэле

Он сказал, что недавно Венесуэлу затронули экономический кризис, наводнения и ряд проблем со здравоохранением. «Мы говорим о системе, которая в некоторых частях уже была если не слабой, то столкнулась с рядом ограничений и вызовов», — сказал он. «Если вы посмотрите на количество травм, просто чтобы привести пример, это ошеломило бы любую систему здравоохранения».