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Даже враждующие страны присоединились к спасению людей после землетрясения в Венесуэле

США, Куба и Иран присоединяются к глобальным усилиям по спасению людей после землетрясения в Венесуэле. Страны Латинской Америки и Европы также проявляют солидарность и помогают южноамериканской стране, которая и без того уже переживает гуманитарный кризис.

США, Куба и Иран присоединяются к глобальным усилиям по спасению людей после землетрясения в Венесуэле. Страны Латинской Америки и Европы также проявляют солидарность и помогают южноамериканской стране, которая и без того уже переживает гуманитарный кризис.

Страны по всему миру, включая Иран, США и Кубу, обязались оказать помощь в спасательных работах в Венесуэле после двух смертоносных землетрясений, обрушившихся на эту страну, пишет The Guardian.

Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли два последовательных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых погибли по меньшей мере 235 человек, еще тысячи получили ранения и был причинен значительный ущерб столице Каракасу, а также районам на севере страны.

Томмазо Делла Лонга, пресс-секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подчеркивает, что землетрясение произошло после целого ряда проблем, с которыми Венесуэла уже столкнулась, что еще больше усложнило то, как эта страна сможет отреагировать на это бедствие.

Он сказал, что недавно Венесуэлу затронули экономический кризис, наводнения и ряд проблем со здравоохранением. «Мы говорим о системе, которая в некоторых частях уже была если не слабой, то столкнулась с рядом ограничений и вызовов», — сказал он. «Если вы посмотрите на количество травм, просто чтобы привести пример, это ошеломило бы любую систему здравоохранения».

Марко Рубио, госсекретарь США, заявил в четверг, что США предоставят ответ «всего правительства». «Это будет масштабно, это будет быстро и эффективно», — сказал он журналистам во время визита в Бахрейн, заявив, что Военное министерство США будет играть «большую логистическую роль».

Страны Латинской Америки, включая Мексику, Бразилию, Сальвадор, Эквадор, Доминиканскую Республику и Кубу, также выразили солидарность и пообещали Венесуэле помощь.

По словам министра иностранных дел Бруно Родригеса, кубинские медицинские работники уже были на месте происшествия и «полностью мобилизованы и оказывают медицинские услуги пострадавшему населению».

Нидерланды заявили, что выделят около 2 млн евро на отправку спасательной команды с рабочими, собаками и оборудованием. Испания и Франция заявили, что направят десятки спасателей, а Германия пообещала шесть военно-транспортных самолетов. К ним присоединилась Швейцария, которая пообещала предоставить спасательные команды и собак-спасателей.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил о «готовности Ирана оказать любую необходимую помощь в проведении спасательных операций», выразив «солидарность с правительством и народом Венесуэлы».

Китай также заявил, что готов направить все необходимое, пишет The Guardian.

Том Флетчер, глава гуманитарной миссии ООН, сказал, что специальные спасательные команды направляются в Венесуэлу, чтобы помочь в поисках выживших. Он отметил, что «солидарность и практические предложения из региона и за его пределами были превосходными».

Он добавил: «В ближайшие дни потребуются масштабные коллективные усилия для поддержки мер реагирования, принимаемых правительством, и оказания помощи местным сообществам… Постоянная международная поддержка гуманитарных организаций, оказывающих помощь на местах, является важной и безотлагательной».

Землетрясения, ставшие самыми сильными с 1900 года, заставили спасателей и местных жителей карабкаться в темноте по разрушенным многоквартирным домам, чтобы найти выживших и вытащить людей из-под руин, пишет The Guardian.

Катаклизм произошел в то самое время, когда 7,9 миллиона человек в Венесуэле нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет почти 28% от населения в 28,5 миллиона человек, по данным ООН. Сохраняющийся дефицит базовых услуг, включая здравоохранение, водоснабжение, образование и энергетику, остается одной из наиболее насущных потребностей уязвимых слоев населения.

Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, заявил: «Это землетрясение усугубит страдания миллионов людей, которые и без того остро нуждаются в помощи. Более четверти населения страны нуждалось в срочной помощи еще до землетрясения».

План гуманитарного реагирования в Венесуэле сильно недофинансирован: из обещанных 632,2 млн долларов было выделено только 146,9 млн, отмечает The Guardian. План гуманитарного реагирования в Венесуэле на 2025 год был профинансирован всего на 20%, в то время как план на 2024 год был профинансирован на 28%.

Эгеланн добавил: «Слишком долго игнорировались глубокие страдания людей в Венесуэле, охваченных кризисом. Доноры должны срочно активизировать поддержку, поскольку это землетрясение стало катастрофой на фоне кризиса. С оказанием этой помощи нельзя медлить».

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