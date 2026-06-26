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Индиец вернулся домой пьяным и плакал после того, как убил человека

Родственники Рошана Суварны, обвиняемого в убийстве попутчика в поезде, утверждают, что он признался в преступлении на следующее утро.

Родственники Рошана Суварны, обвиняемого в убийстве попутчика в поезде, утверждают, что он признался в преступлении на следующее утро. По словам семьи, во вторник вечером мужчина вернулся домой в слезах и рассказал о случившемся после того, как проспался, — пишет Times of India.

Брат подозреваемого Прашант сообщил, что его родственник был пьян, так как выпивал после работы перед посадкой в поезд. Семья утверждает, что не стала расспрашивать мужчину ночью из-за его состояния, а утром он сам всё рассказал.

Согласно показаниям друга, конфликт начался со спора о закрытой двери в вагоне. В ходе ссоры несколько пассажиров, включая жертву Майанка Лохара, якобы применили к нему силу, из-за чего у него осталась травма возле глаза. После этого Суварна уехал к родственникам в Мангалуру.

Полиция отследила местонахождение подозреваемого через его семью. Сначала для допроса забрали отца, затем пришли с вопросами к матери. Когда брат позвонил Рошану, тот пообещал вернуться и сдаться властям, но был задержан полицией уже в Панвеле.

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