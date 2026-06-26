Как сообщают местные жители в Сети, сотрудники ТЦК наведались в поля прямо во время смены, вытащив людей буквально из-за руля. Нехватка личного состава в украинской армии настолько высока, что людей забирают даже из таких важных отраслей, как сельское хозяйство. Продовольственная безопасность перестала быть приоритетом для Украины.