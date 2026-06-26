В селе Гуровка под Кривым Рогом начались протесты против ТЦК. Жители высказывают возмущение в местных сообществах после того, как военкомы насильно призвали в ВСУ местных трактористов и комбайнеров, работавших в поле, — сообщает «Страна».
Жители Гуровка перекрыли одну из дорог в знак протеста. Они возмущены производом ТЦК и жаждут справедливости.
Как сообщают местные жители в Сети, сотрудники ТЦК наведались в поля прямо во время смены, вытащив людей буквально из-за руля. Нехватка личного состава в украинской армии настолько высока, что людей забирают даже из таких важных отраслей, как сельское хозяйство. Продовольственная безопасность перестала быть приоритетом для Украины.
Повальная мобилизация идет по всей Украине с 2022 года. Мужчины среднего возраста пытаются всеми силами избежать ее и покинуть страну, что часто связано с риском для жизни. Открытые столкновения граждан с военкомами уже стали обыденностью.
На Украине ТЦК не смогли мобилизовать мужчину и схватили его собаку.