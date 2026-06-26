Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У подростка из Дагестана нашли архив переписки с сообщниками террористов

У подростка, задержанного в Дагестане по делу о подготовке убийств школьников, изъят архив переписок с предполагаемыми сообщниками из России, США и стран Европы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Источник: Life.ru

«У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций», — сообщила Петренко.

В СК уточнили, что содержимое изъятых материалов сейчас изучается следователями в рамках уголовного дела.

Ранее в Дагестане был задержан 17-летний подросток, которого следствие считает администратором международных сетевых сообществ, связанных с террористическими организациями. Ему вменяется подготовка нападений на школы и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. СК показал видео его допроса.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше