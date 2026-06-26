У подростка из Дагестана нашли архив переписки с сообщниками террористов

«У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций», — сообщила Петренко.
В СК уточнили, что содержимое изъятых материалов сейчас изучается следователями в рамках уголовного дела.
Ранее в Дагестане был задержан 17-летний подросток, которого следствие считает администратором международных сетевых сообществ, связанных с террористическими организациями. Ему вменяется подготовка нападений на школы и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. СК показал видео его допроса.
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