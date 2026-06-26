«Хотели прославиться»: Готовивший массовые убийства подросток из Дагестана раскрыл мотив

На записи молодой человек утверждает, что занимал руководящую позицию в международном сетевом сообществе террористической направленности. По его словам, он отвечал за администрирование структуры, координировал её деятельность и поддерживал связь с участниками. Во время беседы со следователями подросток также признал свою причастность к противоправной деятельности как в России, так и за её пределами.