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«Хотели прославиться»: Готовивший массовые убийства подросток из Дагестана раскрыл мотив

Подросток, задержанный в Дагестане по делу о деятельности международного террористического сетевого сообщества, во время допроса рассказал о своей роли в организации и объяснил мотивы её создания. Следственный комитет опубликовал видео допроса несовершеннолетнего.

Источник: Life.ru

На записи молодой человек утверждает, что занимал руководящую позицию в международном сетевом сообществе террористической направленности. По его словам, он отвечал за администрирование структуры, координировал её деятельность и поддерживал связь с участниками. Во время беседы со следователями подросток также признал свою причастность к противоправной деятельности как в России, так и за её пределами.

«Изначально (организация — прим. Life.ru) была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться», — сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Дагестане 17-летнего подростка, которого следствие считает организатором и администратором крупного международного интернет-сообщества, признанного в России террористическим. Действия фигуранта координировались украинскими спецслужбами. Следователи полагают, что он занимался вербовкой несовершеннолетних для подготовки нападений на образовательные учреждения, совершения терактов и рассылки ложных сообщений о минировании.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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