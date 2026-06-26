Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Диана Шурыгина вербовала российских девушек для работы в порностудиях

Перед задержанием блогерша Диана Шурыгина вербовала российских девушек для работы в порностудиях. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет Shot.

Перед задержанием блогерша Диана Шурыгина вербовала российских девушек для работы в порностудиях. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет Shot.

По данным источника, Шурыгина прилетела с Бали в Москву в начале мая для продюсирования контента для взрослых. Для этого она начала активно искать новых актрис, которые согласились бы сниматься в ее роликах.

Узнав об уголовном преследовании, блогерша попыталась уехать обратно на Бали, однако не успела: ее задержали и отправили под домашний арест, сообщается в публикации.

В июне силовики провели обыск в московской квартире Шурыгиной. После этого в отношении девушки возбудили уголовное дело. Суд отправил ее под домашний арест до 19 августа.

Позднее выяснилось, что в деле Шурыгиной фигурируют блогерша Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод, а также ее продюсер Людвиг Кричкер. Их тоже отправили под домашний арест. Овсянникова подала жалобу на решение суда. Подробности дела Шурыгиной — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Диана Шурыгина: биография, личная жизнь и история громкого скандала
Диана Шурыгина — российская блогер и медийная персона, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». История девушки из Ульяновска стала одной из самых обсуждаемых тем в российском медиапространстве и вызвала широкий общественный резонанс. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше