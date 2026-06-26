В европейской столице введен запрет на распитие алкоголя

Запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах начинается в полдень в пятницу и продлится до 7 утра субботы, а затем будет действовать в те же часы с субботы по воскресенье. Запрет не распространяется на рестораны и кафе с общественными зонами отдыха. Продажа алкоголя навынос будет запрещена с 18:00 пятницы до 7:00 субботы и снова с 18:00 субботы до 7:00 воскресенья, пишет The Guardian.