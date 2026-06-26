В европейской столице введен запрет на распитие алкоголя

В Париже вводится запрет на распитие алкоголя в общественных местах, тогда как в больницах французской столицы царит перенаполненность из-за невыносимой жары. Запрет на выпивку вступает в силу в полдень пятницы, поскольку, по словам начальника полиции, больницы французской столицы достигли «точки насыщения» пострадавшими.
Парижанам будет временно запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, поскольку столичные больницы изнемогают от количества жертв смертельной жары, охватившей Францию и большую часть Европы, пишет The Guardian.
«Мы достигаем точки насыщения больничных учреждений», — заявил в четверг глава парижской полиции Патрис Фор. Он предупредил, что новые меры, которые включают запрет на продажу алкоголя навынос, необходимы для того, чтобы остановить рост числа госпитализаций.
«Я должен убедиться, что давление на больницы снизилось», — сказал Патрис Фор.
Министр здравоохранения Франции Стефани Рист в четверг заявила, что служба скорой помощи в Париже зафиксировала в четыре раза больше случаев остановки сердца, чем обычно, за 24 часа. По ее словам, молодые люди также страдали от остановки сердца.
Запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах начинается в полдень в пятницу и продлится до 7 утра субботы, а затем будет действовать в те же часы с субботы по воскресенье. Запрет не распространяется на рестораны и кафе с общественными зонами отдыха. Продажа алкоголя навынос будет запрещена с 18:00 пятницы до 7:00 субботы и снова с 18:00 субботы до 7:00 воскресенья, пишет The Guardian.
Температура в Париже в среду достигла рекордной отметки июня — 40,9°C, а в четверг приблизилась к 40 . По меньшей мере 48 человек погибли во Франции, утонув водоемах с начала сильной жары, а трое маленьких детей погибли от жары в автомобилях.
Власти Парижа приняли ряд мер, чтобы помочь 2 миллионам жителей справиться с ситуацией. Продажа алкоголя на некоторых публичных мероприятиях уже запрещена, многие школы закрыты, а парки открыты круглосуточно, отмечает The Guardian.
Эйфелева башня и Лувр, две из самых посещаемых туристами достопримечательностей в мире, ранее на этой неделе сократили часы своей работы из-за палящей жары.
Более 44 миллионов человек во Франции, из общей численности населения в 67 миллионов, на этой неделе находились в состоянии чрезвычайно ситуации из-за жары.
Два ядерных реактора во Франции были остановлены в четверг, чтобы избежать сброса слишком большого количества горячей воды в реки, которые и без того прогреваются из-за рекордной жары.
Ранее на этой неделе из-за резкого повышения температуры погибли сотни тысяч птиц на птицефабриках в Бретани и долине Луары.
По прогнозам, во Франции еще как минимум несколько дней будет стоять удушающая жара.