Мужчина сломал ногу и двое суток провел в камышах без еды и воды в Павлодарской области

«При обнаружении пожилого мужчины я почувствовал облегчение от спасения жизни. Для меня самым главным было, что мужчина жив и найден. Он находился в абсолютно беспомощном состоянии. Как выяснилось, он сильно оступился и сломал ногу, из-за чего не мог сделать ни шагу и провел двое суток без еды, воды и тепла. Рад, что наш результат позволил вернуть человека семье», — рассказал заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района Олжас Тлеубергенов.