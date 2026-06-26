Мужчина сломал ногу и двое суток провел в камышах без еды и воды в Павлодарской области

24 июня в полицию поступил тревожный звонок от мужчины. Он сообщил, что ранним утром 23 июня выехал на скутере в пойму для рыбалки и по пути следования повредил ногу. Более полутора суток он не мог самостоятельно выбраться, а затем связь прервалась.
Незамедлительно были собраны поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции Павлодарского района и спасатели МЧС. Они прочесывали сложнейший участок поймы реки от села Байдала до села Заря. Осложняло ситуацию то, что территория поиска была огромной. Поиски не прекращались ни на минуту. Прочесывание местности шло более суток, включая глухую ночь.
На вторые сутки непрерывной операции полицейский обнаружил пропавшего пенсионера в камышах.
«При обнаружении пожилого мужчины я почувствовал облегчение от спасения жизни. Для меня самым главным было, что мужчина жив и найден. Он находился в абсолютно беспомощном состоянии. Как выяснилось, он сильно оступился и сломал ногу, из-за чего не мог сделать ни шагу и провел двое суток без еды, воды и тепла. Рад, что наш результат позволил вернуть человека семье», — рассказал заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района Олжас Тлеубергенов.
Полицейские оперативно оказали пострадавшему первую помощь и экстренно эвакуировали его из поймы. Сейчас пенсионер находится под надежным присмотром врачей в больнице Павлодара. Придя в себя, мужчина выразил искреннюю благодарность полицейским и всем неравнодушным людям, которые подарили ему вторую жизнь.