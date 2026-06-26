Вывод судов через Ормузский пролив приостановлен: стреляли

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил в пятницу, что еще три судна, эксплуатируемых Южной Кореей, как ожидается, покинут пролив в эти выходные, после того как Сеул ранее в тот же день заявил, что восемь таких судов покинули водный путь, а пять остались в этом районе.