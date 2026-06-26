Вывод судов через Ормузский пролив приостановлен: стреляли

Несмотря на переговоры о мирном соглашении между США и Ираном, перспективы разблокирования Ормузского пролива выглядят пока кисловато. Агентство ООН приостанавливает эвакуацию судов через Ормузский пролив после столкновения с судном. Международная морская организация заявляет, что необходимо подтвердить гарантии безопасности, прежде чем суда смогут снова двигаться по этому водному пути.
Как сообщает Associated Press, агентство ООН приостановило эвакуацию судов через Ормузский пролив после того, как британские военные сообщили, что в судно попал снаряд у берегов Омана после прохождения нескольких танкеров, которые следовали по маршруту, поддерживаемому ООН.
Глава Международной морской организации ООН заявил в четверг, что план по выводу застрявших судов из Персидского залива через пролив будет отложен до тех пор, пока агентство не сможет подтвердить гарантии безопасности для судов, включенных в список эвакуации, и находящихся в регионе.
Было неясно, кто запустил снаряд и по какому судну был нанесен удар, комментирует Associated Press. Сообщение об ударе поступило спустя несколько часов после того, как Иран пригрозил судам прекратить использование маршрута через пролив без разрешения Тегерана.
По словам Арсенио Домингеса, генерального секретаря агентства ООН, судно, подвергшееся нападению, не участвовало в эвакуации.
После сообщений о нападении иранское управление по контролю за проливами в Персидском заливе — новое правительственное учреждение, созданное для контроля за судоходством в проливе, — сообщило на платформе X, что транзит вне установленных им маршрутов «не будет обеспечен гарантией безопасного прохода».
Центр морских торговых операций Великобритании сообщил, что судно получило повреждения, но не сообщило о каких-либо травмах или последствиях для окружающей среды в результате нападения у берегов Омана.
Открытие альтернативного прохода через жизненно важный водный путь ослабило бы давление на мировую экономику и лишило бы Иран основного рычага влияния на продолжающиеся мирные переговоры с Соединенными Штатами, отмечает Associated Press. Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в странах Персидского залива, чтобы успокоить американских союзников, заявил, что Вашингтон привержен новому маршруту и обеспечению того, чтобы суда могли проходить через пролив транзитом.
«Если это прекратится, то у нас возникнут проблемы», — сказал Рубио в четверг перед сообщением об ударе по судну.
Движение через пролив в последние дни увеличилось, но все еще было значительно ниже уровней, наблюдавшихся до начала войны. Нефть в четверг ненадолго опустилась ниже последней довоенной цены, составлявшей чуть менее 73 долларов за баррель, что является признаком того, что рынок считает, что ситуация улучшается, отмечает Associated Press.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил в пятницу, что еще три судна, эксплуатируемых Южной Кореей, как ожидается, покинут пролив в эти выходные, после того как Сеул ранее в тот же день заявил, что восемь таких судов покинули водный путь, а пять остались в этом районе.
США и Иран все еще обсуждают условия временного мирного соглашения, включая такие вопросы, как пропуск судов через узкое устье Персидского залива и будущее иранских запасов высокообогащенного урана.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным на прошлой неделе, у США и Ирана есть 60 дней на согласование деталей. Поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями, президент США Дональд Трамп и иранские лидеры, похоже, ведут переговоры публично, обмениваясь угрозами и требуя уступок, которые отрицает другая сторона.
Между тем вспышка боевых действий в Ливане между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками «Хезболлы» поставила под угрозу перемирие в целом, констатирует Associated Press. Ливан сообщил, что за последние два дня в результате израильских ударов погибли пять человек. Иран заявил, что предварительная сделка по прекращению войны потребует от Израиля вывода войск из Ливана — условие, которое еврейское государство отвергло.
Рано утром в четверг нефтяные танкеры, ведомые судном Stoic Warrior, проследовали вдоль Объединенных Арабских Эмиратов, а затем Омана, пройдя мимо полуострова Мусандам в Омане довольно близко к берегу. Маршрут был проложен Оманом и Международной морской организацией.
К северу от маршрута в центре пролива находится коридор, по которому до войны свободно передвигались суда, перевозившие примерно пятую часть мировых запасов нефти и природного газа.
Иран заявил, что заминировал этот проход после того, как США и Израиль атаковали его 28 февраля. Там была замечена, по крайней мере, одна мина.
Хотя некоторые суда вышли из пролива при военной поддержке США, усилия агентства ООН по освобождению захваченных судов были последними такими операциями. Судоходная компания Maersk сообщила, что ее контейнеровоз Maersk Baltimore и еще одно зафрахтованное судно вышли в море в четверг.
По данным морской аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, на прошлой неделе пролив пересекли 125 судов, по сравнению с 33 неделей ранее.
По данным S&P Global, в среду было совершено 78 транзитных рейсов, что является максимальным показателем с начала войны, но все еще ниже среднего ежедневного показателя до войны — 130 или более.
Военно-морское подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступило в четверг с предупреждением против использования нового маршрута.
В заявлении, распространенном иранским государственным информационным агентством IRNA, представители военно-морских сил заявили, что маршрут был проложен без уведомления или координации с Ираном, назвав его «неприемлемым и абсолютно опасным».
«Единственным разрешенным маршрутом для прохождения через Ормузский пролив является тот, который объявлен Исламской Республикой Иран», — заявили иранские вооруженные силы. «Движение судов вне этих маршрутов чрезвычайно опасно и запрещено».
«Нарушители будут наказаны», — добавили иранские силовики, не вдаваясь в подробности.
В среду КСИР пригрозил одному танкеру по радио, предупредив: «Вы находитесь в зоне досягаемости моих ракет, и, возможно, я открою по вам огонь», — сообщает частная охранная фирма Ambrey.
Госсекретарь США Рубио встретился с министрами иностранных дел шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы заверить их в том, что их интересы будут защищены в рамках любого соглашения с Ираном. Эти страны, включая крупных производителей энергоносителей, экспорт которых зависит от пролива, подверглись нападкам со стороны Ирана после начала войны. «В этой сделке нет ничего, что каким-либо образом подрывало бы безопасность, стабильность или процветание кого-либо из наших партнеров в регионе Персидского залива», — заявил Рубио на встрече в Бахрейне.
Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид аз-Зайяни заявил, что соглашение дало проблеск надежды, но подчеркнул, что «критически важно, чтобы Иран придерживался своих обязательств».