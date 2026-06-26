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Мужчина погиб в ДТП в Воронежской области

Легковушка из-за чрезмерной скорости вылетела с дороги.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 25 июня в Терновском районе на четвертом километре автодороги «Курск — Борисоглебск — Терновка — Тагайка» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 8:50 «Лада 211440», которой управлял 52-летний местный житель, из-за чрезмерной скорости слетела в кювет, где перевернулась. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».

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