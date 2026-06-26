Пенсию умершего несколько месяцев присваивала жительница Байкита

Клала себе в карман без зазрения совести. Пенсию умершего мужчины несколько месяцев присваивала жительница поселка Байкит в Красноярском крае. За это она попала под уголовное дело по статье «Мошенничество», пояснили в прокуратуре.
Все случилось в 2024 году на севере края, в Эвенкии. Здесь, в поселке Байкит, жил мужчина преклонного возраста. Как положено, получал пенсию.
Однако в сентябре дедушки не стало, он скончался. Меж тем начисления на его имя еще поступали — до декабря. Этой ситуацией воспользовалась сотрудница местного отделения почтовой связи, у которой был доступ к деньгам.
Руководству она сообщила: средства возвращены как невостребованные. А в действительности получила их сама. В итоге забрала 77 тысяч рублей и потратила на себя.
Когда обман обнаружился, пыталась оправдаться. Но прокурорская проверка показала: деньги умершего были сотрудницей присвоены.
Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование находится под контролем сотрудников надзорного ведомства.