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Казахстанец с долгом в 4,7 млн тенге не хотел работать и получил срок

В Мангистауской области привлекли к ответственности злостных неплательщиков алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в текущем году по акту прокуратуры Мангистауского района в отношении 9 лиц, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов:

  • Зарегистрированы уголовные дела.

  • 14 должников привлечены к административной ответственности.

К примеру, один мужчина на протяжении двух лет умышленно уклонялся от исполнения алиментных обязательств:

  • Не предпринимал мер к трудоустройству.

  • Не погашал задолженность.

Сумма долга составила 4,7 млн тенге.

Приговором суда от 22 апреля 2026 года он признан виновным и осужден к 1 году ограничения свободы.

В результате принятых мер:

  • Защищены права 39 несовершеннолетних.

  • В их пользу взыскано 7,5 млн тенге.