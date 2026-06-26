Казахстанец с долгом в 4,7 млн тенге не хотел работать и получил срок

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в текущем году по акту прокуратуры Мангистауского района в отношении 9 лиц, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов:
Зарегистрированы уголовные дела.
14 должников привлечены к административной ответственности.
К примеру, один мужчина на протяжении двух лет умышленно уклонялся от исполнения алиментных обязательств:
Не предпринимал мер к трудоустройству.
Не погашал задолженность.
Сумма долга составила 4,7 млн тенге.
Приговором суда от 22 апреля 2026 года он признан виновным и осужден к 1 году ограничения свободы.
В результате принятых мер:
Защищены права 39 несовершеннолетних.
В их пользу взыскано 7,5 млн тенге.