Актюбинку шантажировали интимными видео: задержан ее бывший парень

Как сообщается в Telegram-канале «Новости МВД РК», в полицию обратилась жительница Актобе.
Она заявила, что знакомый мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях, угрожает распространением интимных видеозаписей, снятых без её согласия, и оказывает на неё психологическое давление.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.
Им оказался 38-летний житель соседней области.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни и иных нарушений законодательства Республики Казахстан.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных иных эпизодов противоправной деятельности.