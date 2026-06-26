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Актюбинку шантажировали интимными видео: задержан ее бывший парень

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области пресекли факт шантажа и незаконного вмешательства в частную жизнь, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в Telegram-канале «Новости МВД РК», в полицию обратилась жительница Актобе.

Она заявила, что знакомый мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях, угрожает распространением интимных видеозаписей, снятых без её согласия, и оказывает на неё психологическое давление.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался 38-летний житель соседней области.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни и иных нарушений законодательства Республики Казахстан.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных иных эпизодов противоправной деятельности.