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Последствия смерча в Кушве ликвидируют почти 500 человек

В Кушве без света остаются 143 дома.

Источник: МЧС РФ

Последствия смерча, который прошел в Кушве 22 июня, ликвидируют 467 специалистов и 116 единиц техники. От МЧС в работе задействовано 70 сотрудников и 11 единиц спецтехники.

Гидрологическая обстановка стабилизируется: уровень воды в реке снижается, от подтоплений освобождены четыре дома и 10 участков. Затопленными остаются 15 земельных участков. Без электричества остаются 143 дома.

— Активными темпами ведется уборка завалов. Только за прошедшие сутки с улиц и дворов вывезено 3960 кубических метров строительного мусора и поваленных деревьев. Общий объем вывезенных отходов с начала работ превысил 9 тысяч кубометров, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, в Кушве работает оценочная комиссия, которая фиксирует ущерб. Всего повреждено более 180 домов, разрушено — 18. Жители могут обратиться к комиссии за оформлением материальной помощи.

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