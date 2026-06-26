Назван регион Казахстана с самой высокой младенческой смертностью

Несмотря на рекордное снижение младенческой смертности в Казахстане, ситуация остается неоднородной. Если в целом по стране показатель продолжает улучшаться, то в отдельных регионах фиксируется рост, а лидером по числу смертей среди младенцев стала область Жетісу. Об этом говорится в исследовании Ranking.kz.
По данным аналитиков, в январе-марте 2026 года коэффициент младенческой смертности составил 5,56 случая на 1 тыс. родившихся против 5,92 годом ранее. Это самый низкий показатель за первый квартал с начала ведения статистики в 1999 году. За последние 27 лет уровень младенческой смертности в стране снизился в 3,7 раза.
Различия между городом и селом сохраняются. В городах показатель снизился с 5,7 до 5,02 случая на 1 тыс. родившихся, тогда как в сельской местности, наоборот, вырос с 6,26 до 6,43. В результате смертность среди младенцев в селах оказалась на 28% выше, чем в городах. Самая сложная ситуация зафиксирована в области Жетісу, где показатель достиг 10,09 случая на 1 тыс. родившихся.
В 13 из 20 регионов страны показатель по сравнению с прошлым годом снизился. Наиболее заметное улучшение произошло в Карагандинской области, Астане и Западно-Казахстанской области. В то же время в семи регионах и Алматы ситуация ухудшилась. Наиболее резкий рост аналитики зафиксировали в области Жетісу, где уровень младенческой смертности увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению аналитиков, сложившаяся ситуация требует отдельной оценки. В частности, внимание необходимо уделить доступности и качеству медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, своевременному выявлению рисков и профилактической работе.
В абсолютных цифрах число умерших младенцев также сократилось. За первые три месяца 2026 года в Казахстане умерли 412 детей в возрасте до одного года против 458 годом ранее — на 46 случаев, или 10%, меньше. Основной причиной младенческой смертности по-прежнему остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде.
Аналитики отмечают заметное снижение числа смертей из-за врожденных аномалий. В целом, младенческая смертность в Казахстане продолжает снижаться. Однако значительный разрыв между регионами и более высокие показатели в сельской местности говорят о том, что проблема еще далека от окончательного решения. Особого внимания требует область Жетісу.