Назван регион Казахстана с самой высокой младенческой смертностью

В 13 из 20 регионов страны показатель по сравнению с прошлым годом снизился. Наиболее заметное улучшение произошло в Карагандинской области, Астане и Западно-Казахстанской области. В то же время в семи регионах и Алматы ситуация ухудшилась. Наиболее резкий рост аналитики зафиксировали в области Жетісу, где уровень младенческой смертности увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.