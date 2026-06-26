Атака БПЛА в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год

Утром 26 июня ведомство сообщило, что в течение ночи были сбиты 660 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями.
В ночь на 18 июня, по данным Минобороны РФ, были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников. Почти такое же количество — 556 аппаратов, были сбиты в ночь на 17 мая.
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