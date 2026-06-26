Житель Харькова с ножом напал на сотрудников ТЦК

Житель Харькова напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые пытались забрать его в рамках мобилизации. В результате нападения один военком погиб, еще один ранен. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на областной военкомат.