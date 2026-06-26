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Житель Харькова с ножом напал на сотрудников ТЦК

Житель Харькова напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые пытались забрать его в рамках мобилизации.

Житель Харькова напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые пытались забрать его в рамках мобилизации. В результате нападения один военком погиб, еще один ранен. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на областной военкомат.

По данным ведомства, военнослужащие подошли к мужчине на улице. Один из них представился, но тут же получил удар ножом. После этого мужчина напал на других военных.

Харьковчанин скрылся с места преступления. В настоящий момент он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в селе Гуровка под Кривым Рогом начались протесты против ТЦК. Люди выражают недовольство в связи с насильным призывом на фронт местных трактористов и комбайнеров, работавших в поле.

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