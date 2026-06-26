Сеть подростка из Дагестана причастна к лжеминированию школ в более чем 100 городах

Он рассказывает, что в американском штате Техас его сеть добилась эвакуации всех школ. Там по заданию сообщества один из участников устроил более 45 поджогов. Поджоги и лжеминирования были также в Калифорнии и Германии. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды.