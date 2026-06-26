Сеть подростка из Дагестана причастна к лжеминированию школ в более чем 100 городах

Видео © СКР.
«С 2023 года мы занимались лжеминированием… Были эвакуированы все школы в более 100 городах в СНГ и чаще всего в России», — говорит юноша на допросе.
Он рассказывает, что в американском штате Техас его сеть добилась эвакуации всех школ. Там по заданию сообщества один из участников устроил более 45 поджогов. Поджоги и лжеминирования были также в Калифорнии и Германии. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды.
Напомним, в Дагестане задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов, поджогов и нападений на школы в России и за рубежом. СК показал видео допроса юного злоумышленника. После задержания он раскрыл свой мотив. У подростка нашли архив переписки с сообщниками террористов.
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