Сеть подростка из Дагестана координировала поджоги и минирования в Европе и США

Ранее задержанный подросток в Дагестане на допросе признался, что занимал руководящую роль в структуре и занимался её администрированием. По его словам, он координировал работу участников и поддерживал с ними связь. СК показал видео допроса несовершеннолетнего. После задержания юноша раскрыл свой мотив. У него нашли архив переписки с сообщниками террористов.