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Сеть подростка из Дагестана координировала поджоги и минирования в Европе и США

Террористическое интернет-сообщество, которым управлял задержанный в Дагестане подросток, вместе с украинскими кураторами координировало серию поджогов и ложных минирований в США и странах Европы. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в 2025—2026 годах участники сети организовали более 20 поджогов и повреждений автомобилей, а также напали на церковь.

Источник: Life.ru

«Задержанный и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России, масштабировали террор по всему миру. Так, в 2025—2026 годах в различных городах США и странах Европы силами участников сообщества организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви», — сказал он.

Рассылка ложных сообщений о минировании образовательных и социальных объектов также входила в деятельность группы. По данным спецслужбы, материалы для вербовки новых участников для нападений и продвижения сети готовились за рубежом, а распространялись через соцсети и мессенджеры.

Ранее задержанный подросток в Дагестане на допросе признался, что занимал руководящую роль в структуре и занимался её администрированием. По его словам, он координировал работу участников и поддерживал с ними связь. СК показал видео допроса несовершеннолетнего. После задержания юноша раскрыл свой мотив. У него нашли архив переписки с сообщниками террористов.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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