ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов

Видео © ФСБ России.
«Установлена причастность к организации не менее 15 эпизодов противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, в сообществе состояли десятки тысяч пользователей, часть из которых, как утверждается, была вовлечена в активную деятельность. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и обстоятельства.
Напомним, в Дагестане задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов и нападений на школы в России и за рубежом. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды. СК показал видео его допроса. После задержания подросток раскрыл свой мотив.
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