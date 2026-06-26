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ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов

ФСБ России опубликовала кадры задержания 17-летнего подростка в Дагестана, который был администратором интернет-сообщества, связанного с радикальными структурами и вовлечением несовершеннолетних.

Видео © ФСБ России.

«Установлена причастность к организации не менее 15 эпизодов противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, в сообществе состояли десятки тысяч пользователей, часть из которых, как утверждается, была вовлечена в активную деятельность. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и обстоятельства.

Напомним, в Дагестане задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов и нападений на школы в России и за рубежом. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды. СК показал видео его допроса. После задержания подросток раскрыл свой мотив.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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