Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Харькова напал на сотрудников ТЦК с ножом, есть погибший

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК во время проверки документов. Один военнослужащий погиб от многочисленных ранений, второй госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Харькове мужчина, которого остановили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), напал на них с ножом. Один военнослужащий погиб, сообщает военкомат.

Согласно официальному заявлению Харьковского областного ТЦК, нападение произошло в момент встречи мужчины с группой сотрудников военкомата. Харьковчанин отреагировал на требования патруля агрессивно и нанес военнослужащим серию ножевых ранений.

Одного спасти не удалось — он скончался «от многочисленных ножевых ранений». Второй перенес операцию и сейчас находится в больнице. Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивают.