Житель Харькова напал на сотрудников ТЦК с ножом, есть погибший

В Харькове мужчина, которого остановили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), напал на них с ножом. Один военнослужащий погиб, сообщает военкомат.
Согласно официальному заявлению Харьковского областного ТЦК, нападение произошло в момент встречи мужчины с группой сотрудников военкомата. Харьковчанин отреагировал на требования патруля агрессивно и нанес военнослужащим серию ножевых ранений.
Одного спасти не удалось — он скончался «от многочисленных ножевых ранений». Второй перенес операцию и сейчас находится в больнице. Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивают.