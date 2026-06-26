В Прикамье полиция устроила ночную погоню со стрельбой из табельного оружия

При виде полицейских водитель ВАЗ-2112 резко ускорил движение и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование автомобиля с включенными световыми и звуковыми сигналами. Во время погони нарушитель продолжил безрассудно нарушать правила дорожного движения — выезжал на встречную полосу и игнорировал запрещающий сигнал светофора.