Не менее одного дрона ВСУ уничтожили над Воронежской областью 26 июня утром

Украинский режим 26 июня утром предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— С 7:00 до 9:00 перехвачены и уничтожены 46 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской областей и Московского региона, — уточнили в военном ведомстве.
Что касается режима атаки БпЛА, то его в нашем регионе отменили в 6:32. А минувшей ночью над Воронежской областью сбили 14 беспилотников.
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