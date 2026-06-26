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Не менее одного дрона ВСУ уничтожили над Воронежской областью 26 июня утром

Со стороны Украины атаковали девять регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим 26 июня утром предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— С 7:00 до 9:00 перехвачены и уничтожены 46 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской областей и Московского региона, — уточнили в военном ведомстве.

Что касается режима атаки БпЛА, то его в нашем регионе отменили в 6:32. А минувшей ночью над Воронежской областью сбили 14 беспилотников.

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