Под Омском подросток на квадроцикле сбил школьника

ДТП с участием двух детей произошло в Омском районе в минувший четверг, 25 июня 2026 года. И водитель, и пострадавший пешеход оказались несовершеннолетними.
Около 18:45 в селе Пушкино 13-летний подросток на квадроцикле ехал по парковке на улице Мира, когда его четырёхколёсный транспорт сбил ребёнка.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, пострадавший 10-летний мальчик был доставлен с различными травмами в медицинское учреждение.
— Транспортное средство, которое юноша взял без спроса, принадлежит его матери. Женщину автоинспекторы привлекли к административной ответственности, — добавили в полиции. — Информация о произошедшем также передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы как с подростком, так и с его семьёй.