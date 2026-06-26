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Под Омском подросток на квадроцикле сбил школьника

Квадроцикл принадлежит его матери. Её привлекли к административной ответственности.

Источник: Om1 Омск

ДТП с участием двух детей произошло в Омском районе в минувший четверг, 25 июня 2026 года. И водитель, и пострадавший пешеход оказались несовершеннолетними.

Около 18:45 в селе Пушкино 13-летний подросток на квадроцикле ехал по парковке на улице Мира, когда его четырёхколёсный транспорт сбил ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, пострадавший 10-летний мальчик был доставлен с различными травмами в медицинское учреждение.

— Транспортное средство, которое юноша взял без спроса, принадлежит его матери. Женщину автоинспекторы привлекли к административной ответственности, — добавили в полиции. — Информация о произошедшем также передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы как с подростком, так и с его семьёй.