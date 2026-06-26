Под Омском подросток на квадроцикле сбил школьника

— Транспортное средство, которое юноша взял без спроса, принадлежит его матери. Женщину автоинспекторы привлекли к административной ответственности, — добавили в полиции. — Информация о произошедшем также передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы как с подростком, так и с его семьёй.