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Трое подростков похитили 11-летнего мальчика и заперли в сарае в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей города Артема Приморского края, двое из которых являются несовершеннолетними. Их подозревают в похищении 11-летнего мальчика с применением насилия. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в СКР по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей города Артема Приморского края, двое из которых являются несовершеннолетними. Их подозревают в похищении 11-летнего мальчика с применением насилия. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, 24 июня подростка силой затолкали в автомобиль, вывезли в сарай в поселке Заводском, где связали скотчем и оставили одного. Однако мальчику удалось самостоятельно освободиться и сбежать.

Все подозреваемые задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело расследуется по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю, передает Telegram-канал СК.

Люберецкий городской суд ранее отправил за решетку на срок до девяти лет Рафаэля Хачатряна, Илью Чижа и Никиту Слободчикова, которые похитили подростка и вымогали у него деньги за освобождение. Парень перевел им 12 тысяч рублей.