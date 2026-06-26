Трое подростков похитили 11-летнего мальчика и заперли в сарае в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей города Артема Приморского края, двое из которых являются несовершеннолетними. Их подозревают в похищении 11-летнего мальчика с применением насилия. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в СКР по Приморскому краю.
По версии следствия, 24 июня подростка силой затолкали в автомобиль, вывезли в сарай в поселке Заводском, где связали скотчем и оставили одного. Однако мальчику удалось самостоятельно освободиться и сбежать.
Все подозреваемые задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело расследуется по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю, передает Telegram-канал СК.
Люберецкий городской суд ранее отправил за решетку на срок до девяти лет Рафаэля Хачатряна, Илью Чижа и Никиту Слободчикова, которые похитили подростка и вымогали у него деньги за освобождение. Парень перевел им 12 тысяч рублей.