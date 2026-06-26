Пермяков предупредили о подделке сайтов популярных маркетплейсов

Минсвязи Пермского края предупредил жителей региона о новой схеме мошенничества — подделке сайтов маркетплейсов.
Мошенники стали создавать поддельные сайты известных интернет-магазинов, внешне похожие на популярные маркетплейсы. Посетителям предлагают востребованные товары по сниженным ценам и акциям.
«Купленные на фальшивом сайте товары не дойдут до покупателя, их просто не существует», — предупредили в министерстве.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не надо переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы родными или знакомыми. Необходимо перепроверить, что это действительно сайт маркетплейса, а адрес сайта в адресной строке написан правильно. Не вводите данные банковских карт на подозрительных сайтах, а если пользуетесь платёжным средством, не храните на нём большие суммы денег. Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей, не сообщайте коды из смс и пуш-сообщений.
Напомним, 17-летняя жительница Пермского края предстанет перед судом за дропперство, а двух других девушек будут судить за продажу банковских карт.