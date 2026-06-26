Пермяков предупредили о подделке сайтов популярных маркетплейсов

Чтобы не стать жертвой мошенников, не надо переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы родными или знакомыми. Необходимо перепроверить, что это действительно сайт маркетплейса, а адрес сайта в адресной строке написан правильно. Не вводите данные банковских карт на подозрительных сайтах, а если пользуетесь платёжным средством, не храните на нём большие суммы денег. Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей, не сообщайте коды из смс и пуш-сообщений.