В Венесуэле женщина родила среди обломков рухнувшего дома

Жительница Венесуэлы родила ребенка посреди обломков здания, рухнувшего из-за землетрясения. Об этом пишет местная газета Mundo.
«Без света, без медицинского оборудования. Женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле», — говорится в материале.
Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.
По последним данным, землетрясение унесло жизни 232 человек, еще более 4,3 тыс. получили различные травмы.
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