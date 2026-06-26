Дежурный локомотивного депо филиала ОАО «РЖД» умер на работе

54-летний дежурный основного локомотивного депо филиала ОАО «РЖД» скончался на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 20 июня около полудня, когда мужчина находился на смене в административном здании на улице Кондукторской. Дежурный направился в сторону выхода и внезапно упал. Другой работник увидел это и сразу вызвал фельдшеров здравпункта, а они, в свою очередь, позвонили в скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.
«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
Напомним, что инженер службы по ремонту техоборудования получил ожоги на работе.