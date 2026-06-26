Дежурный локомотивного депо филиала ОАО «РЖД» умер на работе

Несчастный случай произошел 20 июня около полудня, когда мужчина находился на смене в административном здании на улице Кондукторской. Дежурный направился в сторону выхода и внезапно упал. Другой работник увидел это и сразу вызвал фельдшеров здравпункта, а они, в свою очередь, позвонили в скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.