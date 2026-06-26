Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дежурный локомотивного депо филиала ОАО «РЖД» умер на работе

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

54-летний дежурный основного локомотивного депо филиала ОАО «РЖД» скончался на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 20 июня около полудня, когда мужчина находился на смене в административном здании на улице Кондукторской. Дежурный направился в сторону выхода и внезапно упал. Другой работник увидел это и сразу вызвал фельдшеров здравпункта, а они, в свою очередь, позвонили в скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.

«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

Напомним, что инженер службы по ремонту техоборудования получил ожоги на работе.