Бабушка отравила дочь и четырех внуков, а затем покончила с собой

Отец погибших детей, не видевший их с 2019 года, был в радостном предвкушении воссоединения семьи в своем доме в Юте. Однако во вторник полиция принесла ему страшную весть. «Я перешел от “я увижу своих детей” к “я больше никогда их не увижу”», — сказал убитый горем отец в интервью местному изданию. Он выразил желание похоронить детей в своем штате, подальше от места трагедии и их матери.