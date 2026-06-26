Бабушка отравила дочь и четырех внуков, а затем покончила с собой

В штате Нью-Йорк полиция расследует шокирующее массовое убийство, в котором подозревается бабушка. По данным следствия, 62-летняя Эми Стедман, вероятно, отравила свою дочь Сару Майерс и четверых внуков, после чего покончила с собой. Тела были обнаружены во вторник вечером в квартире города Механиквилл, — пишет New York Post.
По словам начальника полиции Билла Раббита, одной из жертв — 13-летней девочке — также были нанесены ножевые ранения. Остальные члены семьи, включая 44-летнюю мать и троих детей в возрасте 10 и 11 лет, скончались от отравления. В доме были найдены шприцы и множество лекарств, как рецептурных, так и безрецептурных.
Ключевой уликой стала предсмертная записка, обнаруженная на месте трагедии. В ней содержатся указания на то, что Стедман была причастна к гибели родных. Полиция также рассматривает версию о том, что преступление могло быть совершено на почве мести: недавно отец детей Брейди Хармон получил временную опеку над ними, что должно было вступить в силу на следующей неделе.
Отец погибших детей, не видевший их с 2019 года, был в радостном предвкушении воссоединения семьи в своем доме в Юте. Однако во вторник полиция принесла ему страшную весть. «Я перешел от “я увижу своих детей” к “я больше никогда их не увижу”», — сказал убитый горем отец в интервью местному изданию. Он выразил желание похоронить детей в своем штате, подальше от места трагедии и их матери.