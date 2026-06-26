С начала купального сезона в Красноярском крае утонули 15 человек

С начала купального сезона 2026 года в водоемах Красноярского края утонули 15 человек, в том числе двое детей. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на региональный МЧС, главная причина трагедий — купание в несанкционированных, стихийных местах.
Жители нередко выбирают «дикие» пляжи, где нет спасателей и не обследовано дно. Так, накануне, 25 июня, на реке Есауловка в Сосновоборском округе cпасатели извлекли из воды тело мужчины. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
На красноярском острове Татышев можно в трех местах: заливе «Стрелка», озере «Зеркальное» и водоеме у Октябрьского моста. Жителям напоминают о правилах поведения у воды и в акватории: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя.
В случае экстренной ситуации обратитесь к спасателям или позвоните по номеру 112.