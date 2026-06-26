С начала купального сезона в Красноярском крае утонули 15 человек

На красноярском острове Татышев можно в трех местах: заливе «Стрелка», озере «Зеркальное» и водоеме у Октябрьского моста. Жителям напоминают о правилах поведения у воды и в акватории: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя.