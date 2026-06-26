Эфиопец проделал путь в 8000 км, чтобы нелегально пересечь границу РФ

В ходе судебного заседания гражданин Эфиопии полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд признал его виновным в инкриминируемом деянии. Изначально за незаконное пересечение границы ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако, приняв во внимание время, которое иностранец уже провёл под стражей в ожидании приговора, суд снизил итоговую сумму штрафа до 20 тысяч рублей. Кроме того, мобильный телефон мужчины был конфискован как средство совершения преступления.