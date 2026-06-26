Эфиопец проделал путь в 8000 км, чтобы нелегально пересечь границу РФ

Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Эфиопии, который в мае 2026 года незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации со стороны Китая. Судебное разбирательство установило, что мужчина, оформив заграничный паспорт, изначально прибыл в КНР, а затем предпринял попытку попасть в Россию, так как считал её безопасной страной с большими возможностями для трудоустройства.
Для реализации своего плана иностранец тщательно подготовился: он изучил карты и подобрал наиболее удобный участок для перехода. 17 мая, обойдя пограничные посты и преодолев несколько физических заграждений, он пешком пересёк границу. Уже через несколько часов после перехода он оказался на территории животноводческой фермы в Забайкальском крае. Появление незнакомца на частной территории привлекло внимание хозяина фермы, который незамедлительно сообщил о постороннем пограничным службам.
В ходе судебного заседания гражданин Эфиопии полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд признал его виновным в инкриминируемом деянии. Изначально за незаконное пересечение границы ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако, приняв во внимание время, которое иностранец уже провёл под стражей в ожидании приговора, суд снизил итоговую сумму штрафа до 20 тысяч рублей. Кроме того, мобильный телефон мужчины был конфискован как средство совершения преступления.
В настоящее время мигрант находится в центре временного содержания иностранных граждан. Приговор суда на данный момент ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось о его заключении под стражу сразу после задержания на ферме. Известно, что у него была 30-дневная виза после прибытия в Пекин 11 мая. В город Маньчжурия он прибыл 16 мая, после чего нанял местного жителя, который за деньги довёз его до выбранной на карте точки на границе.
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