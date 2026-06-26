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ПВО за два часа сбила 46 беспилотников ВСУ над регионами России

Утром 26 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 46 беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Работа систем противовоздушной обороны велась в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени. За это время были перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Воздушные цели фиксировались над территориями сразу нескольких регионов России. В список вошли Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Ростовская, Воронежская, Тульская и Рязанская области, а также Московский регион.

Ранее над территорией Ростовской области были уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели сбили в Усть-Донецком, Тарасовском, Боковском, Шолоховском, Неклиновском, Чертковском и Миллеровском районах.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.