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17-летний админ из Дагестана учил подростков тактике терактов и массовых убийств

Задержанный в Дагестане несовершеннолетний, которого следствие считает администратором международного сетевого сообщества, обучал завербованных в Сети подростков тактике совершения терактов и массовых убийств. Об этом сообщили в ФСБ России.

Источник: Life.ru

«Задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств…», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он также передавал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и мерам конспирации. В ФСБ отмечают, что в деятельности группы участвовали не менее трёх граждан Украины. По версии спецслужбы, сеть координировалась через зарубежные структуры и была направлена на вербовку подростков и организацию атак на школы, транспорт и объекты инфраструктуры.

Напомним, в Дагестане задержан 17-летний админ международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов, поджогов и массовых убийств в школах России и за рубежом. СК показал видео допроса юного обвиняемого. После задержания парень раскрыл свой мотив. У него нашли архив переписки с сообщниками террористов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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