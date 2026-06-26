17-летний админ из Дагестана учил подростков тактике терактов и массовых убийств

По данным ведомства, он также передавал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и мерам конспирации. В ФСБ отмечают, что в деятельности группы участвовали не менее трёх граждан Украины. По версии спецслужбы, сеть координировалась через зарубежные структуры и была направлена на вербовку подростков и организацию атак на школы, транспорт и объекты инфраструктуры.