Ночная атака дронов ВСУ на Россию стала самой массированной за год

Предыдущий рекорд по числу сбитых над Россией украинских БПЛА был зафиксирован 17 мая, когда ПВО перехватила и уничтожила 556 дронов. Ещё одна крупная атака произошла в ночь на 18 июня — было сбито и перехвачено 555 беспилотников ВСУ. В начале июня также фиксировались масштабные налёты дронов на регионы России. 6 июня российские военные отразили атаку 376 БПЛА, 3 июня — 354 беспилотника.
Ранее ночью 26 июня Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 157 летательных аппаратов, однако полностью избежать последствий на земле не удалось. В Новомосковске зафиксированы повреждения на линии электропередачи, а также на одном из промышленных предприятий.
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