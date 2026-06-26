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Ночная атака дронов ВСУ на Россию стала самой массированной за год

Ночная атака беспилотников в ночь на 26 июня, в ходе которой над регионами России было перехвачено 660 вражеских БПЛА, стала самой масштабной за год. Это следует из статистики Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Предыдущий рекорд по числу сбитых над Россией украинских БПЛА был зафиксирован 17 мая, когда ПВО перехватила и уничтожила 556 дронов. Ещё одна крупная атака произошла в ночь на 18 июня — было сбито и перехвачено 555 беспилотников ВСУ. В начале июня также фиксировались масштабные налёты дронов на регионы России. 6 июня российские военные отразили атаку 376 БПЛА, 3 июня — 354 беспилотника.

Ранее ночью 26 июня Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 157 летательных аппаратов, однако полностью избежать последствий на земле не удалось. В Новомосковске зафиксированы повреждения на линии электропередачи, а также на одном из промышленных предприятий.

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