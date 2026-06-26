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Четырех жен в рекламе строймагазина проверят на нарушение закона

В Дагестане после жалоб жителей убрали рекламный баннер строительного магазина с изображением мужчины в окружении четырех женщин.

В Дагестане после жалоб жителей убрали рекламный баннер строительного магазина с изображением мужчины в окружении четырех женщин. Региональное управление ФАС начало проверку, чтобы установить, содержит ли реклама признаки нарушения требований законодательства.

На плакате был изображен мужчина в строительной каске и четыре женщины. Рядом разместили слоган: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом». После появления рекламы на нее поступили жалобы.

По имеющейся информации, владельца строительного магазина пригласили в МВД, где с ним провели профилактическую беседу. Одновременно Дагестанское УФАС организовало проверку содержания рекламного материала на предмет признаков неэтичной рекламы.

Сообщается, что баннер уже демонтирован. Также отмечается, что к ответственности могут привлечь как рекламодателя, так и арендатора рекламной конструкции. Итоговое решение будет принято по результатам проверки.

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