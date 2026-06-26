СК раскрыл дело об убийстве женщины в центре Москвы в 2005 году

Причастными к преступлению оказались 57-летний мужчина и его знакомая. В июле 2005-го они поссорились с потерпевшей, в ходе конфликта злоумышленник задушил ее. Его знакомая в это время удерживала жертву. Следователи задержали подозреваемого спустя годы. Мужчина признался в убийстве, ему предъявили обвинение. В скором времени фигуранту изберут меру пресечения. Следователи выяснили, что соучастница преступления умерла в 2006 году.