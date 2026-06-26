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В Ростовской области семерых сообщников будут судить за махинации на 2 млрд руб

Следователи МВД передали в суд дело об организации преступного сообщества.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи МВД передали в суд дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба донского главка полиции.

Задержали семерых жителей разных регионов России. По версии следствия, с 2020 по 2023 год сообщники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. Затем с использованием реквизитов организаций изготовили не менее тысячи фальшивых распоряжений о переводе средств.

— Деньги обналичивали и передавали клиентам, обратившимся за нелегальными услугами. Оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход преступной группы — более 93 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Дело с обвинительным заключением рассмотрят в суде по существу. Подозреваемым в организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.

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