В Ростовской области семерых сообщников будут судить за махинации на 2 млрд руб

Задержали семерых жителей разных регионов России. По версии следствия, с 2020 по 2023 год сообщники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. Затем с использованием реквизитов организаций изготовили не менее тысячи фальшивых распоряжений о переводе средств.