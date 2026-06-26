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В Красноярске двое мужчин выручили за украденную бытовую технику 82 рубля

В Красноярске перед судом предстанут подозреваемые в краже из квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Двое мужчин из Красноярска выручили 82 рубля, обокрав квартиру соседа. Как рассказали в краевом МВД, весной в дежурную часть поступило заявление от горожанина о том, что неизвестные похитили из его дома технику.

Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что в стене квартиры рядом со входом выбита дыра, через которую воры и открыли входную дверь. По версии следствия, это сделали двое жителей того же дома — мужчины 33 и 35 лет.

Приятели сначала залезли на чердак, где искали металлолом. Однако там оказалось пусто.

Уходить с пустыми руками они не хотели, поэтому и решили обокрасть одну из квартир. Один из них сбегал за кувалдой, а затем выбил отверстие возле входной стены. После этого мужчины открыли замок с обратной стороны.

Часть похищенного они унесли на чердак, а другую сдали на металлолом. За микроволновку и печь для гриля стоимостью девять тысяч рублей они получили… 82 рубля.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража».