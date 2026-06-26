В Красноярске двое мужчин выручили за украденную бытовую технику 82 рубля

Двое мужчин из Красноярска выручили 82 рубля, обокрав квартиру соседа. Как рассказали в краевом МВД, весной в дежурную часть поступило заявление от горожанина о том, что неизвестные похитили из его дома технику.
Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что в стене квартиры рядом со входом выбита дыра, через которую воры и открыли входную дверь. По версии следствия, это сделали двое жителей того же дома — мужчины 33 и 35 лет.
Приятели сначала залезли на чердак, где искали металлолом. Однако там оказалось пусто.
Уходить с пустыми руками они не хотели, поэтому и решили обокрасть одну из квартир. Один из них сбегал за кувалдой, а затем выбил отверстие возле входной стены. После этого мужчины открыли замок с обратной стороны.
Часть похищенного они унесли на чердак, а другую сдали на металлолом. За микроволновку и печь для гриля стоимостью девять тысяч рублей они получили… 82 рубля.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража».