На Камчатке возбуждено дело о легализации более 712 млн рублей

По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год четверо фигурантов похитили более миллиарда рублей, направляя деньги на счета подконтрольных фирм и предпринимателей. Они провели свыше тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три сделки еще на 269 миллионов.