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Стали известны личности погибших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж

Жертвами стали пять женщин и один мужчина.

Источник: АиФ Воронеж

Пять женщин и один мужчина погибли при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня. Все они трудились на промышленном предприятии, которое получило наибольшие повреждения. Стенд с фотографиями жертв теракта разместили на ограждении завода в четверг, 25 июня, где горожане организовали стихийный мемориал. На месте побывал корреспондент vrn.aif.ru.

Ракетная атака ВСУ унесла жизни 47-летнего мужчины и женщин в возрасте 41, 45 (двое), 43 и 62 лет. Погибшие занимали должности инженера, контролёра и сотрудников производства.

Напомним, что общее число пострадавших при атаке составляет 68 человек. В больницах до сих пор находится 21 совершеннолетний пациент. О состоянии троих из них рассказали врачи.

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