«Вернулись, а дома нет»: житель Набатии о последствиях удара Израиля

В ливанском городе Набатия местный житель продемонстрировал ИС «Вести» последствия авиаударов израильских ВВС, показав руины своего разрушенного дома.
«Что осталось от дома? А ведь здесь была наша квартира. Мы сами были у родственников в Бейруте, а когда вернулись, то дома нет», — сказал молодой человек по имени Махмуд.
По его словам, бойцы сопротивления предотвратили вторжение израильских войск в Набатию. Они, как он отметил, остановили продвижение противника к городу, лишив его такой возможности.
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