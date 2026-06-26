21-летнюю королеву красоты насмерть раздавила собственная машина

Элиша Скиннер была доставлена в больницу, где врачи боролись за её жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало длительное кислородное голодание мозга. Расследование признало случившееся несчастным случаем, при этом было отмечено, что в районе общежития могли быть нарушения в организации подъездных путей и безопасности территории. Элиша была известна в Британии как модель и имела титул «Мисс Фавершем».