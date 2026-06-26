В Приморье задержали троих подростков за похищение и избиение 11-летнего мальчика

Об исчезновении 11-летнего мальчика в дежурную часть сообщила его мать. По словам женщины, неизвестные силой затолкали ее сына в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, похитители привезли школьника в сарай, где связали его и избили. После злоумышленники скрылись, оставив ребенка одного.