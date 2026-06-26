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В Приморье задержали троих подростков за похищение и избиение 11-летнего мальчика

В Приморском крае раскрыто похищение 11-летнего мальчика: подозреваемыми оказались трое подростков. Ребенка силой затолкали в машину и увезли в сарай, где связали и избили. Мальчику удалось освободиться и вернуться домой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Артеме Приморского края сотрудники полиции задержали троих несовершеннолетних, подозреваемых в похищении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД на платформе Max.

Об исчезновении 11-летнего мальчика в дежурную часть сообщила его мать. По словам женщины, неизвестные силой затолкали ее сына в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, похитители привезли школьника в сарай, где связали его и избили. После злоумышленники скрылись, оставив ребенка одного.

Мальчику удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома, где он рассказал о случившемся родителям. После обращения семьи в правоохранительные органы полицейские оперативно установили личности нападавших и задержали их. Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте 16 и 17 лет.

В настоящее время все собранные материалы переданы в Следственное управление СК РФ по Приморскому краю. Следователям предстоит выяснить мотивы преступления, после чего будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.