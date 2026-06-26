В Казани рядом с театром имени Камала обрушился столб

Однако жители близлежащих домов не согласны с этим объяснением. Они утверждают, что опоры освещения на этом участке стоят уже 25 лет и за это время ни разу не подвергались капитальному ремонту или замене. Горожане считают, что истинная причина случившегося — это износ металлических конструкций из-за старости, сообщает «АиФ-Казань».