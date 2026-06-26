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На два миллиона за взятки оштрафовали замдиректора техникума в Воронежской области

Осужденный взял у десяти студентов свыше 140 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что с апреля 2020 года по май 2023 года заместитель директора по учебно-производственной работе одного из техникумов в городе Лиски получил от десяти студентов в качестве взятки свыше 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.

За незаконное денежное вознаграждение фигурант предоставлял готовые выпускные работы и составлял на них положительный отзыв. Его преступную деятельность пресекли следователь территориального отдела СК во взаимодействии с сотрудниками Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

Для обеспечения исполнения приговора следователь СК наложил арест на имущество фигуранта на сумму свыше полутора миллионов рублей.

В итоге заместитель директора признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Его осудили к штрафу в размере двух миллионов рублей.