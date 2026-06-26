На два миллиона за взятки оштрафовали замдиректора техникума в Воронежской области

Суд установил, что с апреля 2020 года по май 2023 года заместитель директора по учебно-производственной работе одного из техникумов в городе Лиски получил от десяти студентов в качестве взятки свыше 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.