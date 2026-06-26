Под Пермью два здания аэродрома «Фролово» изымут из частной собственности

Ранее прокуратура проверила законность нахождения административного здания и склада в собственности некоммерческой организации. Объекты недвижимости находятся на земельном участке, находящемся в федеральной собственности. Арендатор участка здания фактически не возводил, в связи с чем право собственности на них зарегистрировано незаконно.