Мотоциклист без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Шатковском округе

Дорожно‑транспортное происшествие с двумя погибшими произошло вечером 25 июня 2026 года в селе Архангельское Шатковского округа, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области.
Около восьми часов вечера 37-летний водитель мотоцикла Suzuki при попытке поворота налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Renault.
В результате столкновения водитель двухколесного транспортного средства и его 23-летний пассажир получили смертельные ранения.
Как отметили в Госавтоинспекции, у виновника автоаварии не было водительских прав.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом в Нижегородской области.