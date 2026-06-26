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Мотоциклист без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Шатковском округе

Автоавария произошла в селе Архангельское.

Источник: Время

Дорожно‑транспортное происшествие с двумя погибшими произошло вечером 25 июня 2026 года в селе Архангельское Шатковского округа, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области.

Около восьми часов вечера 37-летний водитель мотоцикла Suzuki при попытке поворота налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Renault.

В результате столкновения водитель двухколесного транспортного средства и его 23-летний пассажир получили смертельные ранения.

Как отметили в Госавтоинспекции, у виновника автоаварии не было водительских прав.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом в Нижегородской области.