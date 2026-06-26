Недвижимость на пермском аэродроме вернут в федеральную собственность

Суд принял решение о возвращении в федеральную собственность объектов недвижимости на территории пермского аэродрома.
Пермский районный суд рассмотрел исковое заявления прокуратуры Пермского края по факту незаконной регистрации права собственности на здания за некоммерческой организацией, арендующей федеральный земельный участок аэродрома. Суд постановил вернуть здания подлежат возврату в федеральную собственность.
В прокуратуре сайту perm.aif.ru рассказали, что право собственности было незаконно оформлено на административное здание и склад.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми суд признал незаконным реконструкцию здания в Мотовилихе, а краевой суд принял решение вернуть «Порту Пермь» 19 похищенных объектов недвижимости.