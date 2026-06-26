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На севере Москвы рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В районе дома № 2 на улице Софьи Ковалевской легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. По предварительной информации Мосгортранса, причиной аварии стало нарушение правил перестроения водителем легковушки. В результате ДТП пострадали два пассажира общественного транспорта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На севере столицы произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате которого травмы получили пассажиры общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария случилась около 06:20 утра в районе дома № 2 на улице Софьи Ковалевской. По предварительной информации ГУП «Мосгортранс», участником ДТП стал автобус маршрута м57. Причиной столкновения, как уточняют в ведомстве, стало нарушение правил перестроения водителем легкового автомобиля, который не уступил дорогу общественному транспорту.

В результате удара пострадали два пассажира автобуса.