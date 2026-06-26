На севере Москвы рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Авария случилась около 06:20 утра в районе дома № 2 на улице Софьи Ковалевской. По предварительной информации ГУП «Мосгортранс», участником ДТП стал автобус маршрута м57. Причиной столкновения, как уточняют в ведомстве, стало нарушение правил перестроения водителем легкового автомобиля, который не уступил дорогу общественному транспорту.